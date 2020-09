Questa potrebbe essere la prima rappresentazione dei cieli?

Secondo diversi archeologi il Disco di Nebra, una lastra in metallo con applicazioni in oro risalente all'età del bronzo, è la più antica rappresentazione del cielo. Un nuovo studio, però, non è d'accordo con questa affermazione.

Gli esperti hanno dibattuto a lungo sull'origine del disco e sul suo significato. I test scientifici suggeriscono che si tratti di un manufatto autentico che potrebbe risalire all'età del bronzo pre-celtica europea, fino a 3.800 anni fa. È stato riportato alla luce nel 1999 vicino alla città di Nebra, nello stato tedesco della Sassonia-Anhalt.

Tuttavia, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Archäologische Informationen, l'archeologo Rupert Gebhard dell'Università di Monaco e Rüdiger Krause, un archeologo dell'Università Goethe di Francoforte, sostengono che il manufatto non sia stato portato alla luce vicino a Nebra. Inoltre, un nuovo esame della sua iconografia suggerisce che il manufatto risalga al periodo dell'età celtica del ferro tra circa 2.800 e 2.050 anni fa.

Uno studio che ha suscitato indignazione in alcune parti della scena archeologica, poiché il Disco di Nebra è considerato un tesoro nazionale ed un emblema della prima civiltà europea. Il motivo principale per cui si mette in dubbio la provenienza del disco celeste è che le prove scientifiche suggeriscono che non facesse parte di un tesoro di asce, spade e braccialetti dell'età del bronzo portati alla luce dai cacciatori di tesori vicino a Nebra nel 1999.

I cacciatori di tesori hanno venduto il disco e il tesoro rinvenuto a un collezionista del mercato nero per circa 42.000 dollari ed è stato venduto fino a 600.000 dollari. La polizia ha recuperato il tesoro nel 2002 e lo ha consegnato allo stato. Prove archeologiche, analisi del suolo e studi di tracce di isotopi nei metalli del disco mostrano che deve essere stato trovato da qualche altra parte, e poi venduto come parte del tesoro di Nebra.

L'analisi passata della costruzione del disco e dei metalli utilizzati mostra che il Disco di Nebra potrebbe essere stato realizzato in diverse fasi. I suoi creatori hanno prima aggiunto un gruppo centrale di stelle d'oro, che sono state interpretate come le Pleiadi, un grande cerchio d'oro e una mezzaluna, interpretate come la luna piena e la mezzaluna. Successivamente hanno riorganizzato alcune delle stelle dorate, aggiungendo anche due archi di "orizzonte" ai bordi del disco che possono mostrare il movimento del sole durante i solstizi invernali ed estivi.

Gli archeologi di tutto il mondo si sono scagliati con questo nuovo documento. "Gebhard e Krause stanno ignorando importanti pubblicazioni e citando solo quei fatti che sembrano utili per sottolineare la loro teoria", afferma in un comunicato il vice archeologo statale Alfred Reichenberger. "La teoria di una data dell'età del ferro per il Nebra Sky Disc è dimostrabilmente errata."

Chi avrà ragione? Solo il tempo (e molti atri studi) potrà dircelo.