Raptor Lake Refresh, appare l'i9-14900K: già in vendita negli USA?

Dopo aver scoperto i prezzi dell'i5-14600K e dell'i9-14900K tramite uno store europeo, anche gli Stati Uniti si stanno preparando all'"invasione" di Raptor Lake Refresh, quattordicesima generazione di processori Intel e ultima prima del tanto atteso cambio di nomenclatura e di numerazione.

Con questa nuova generazione, Intel intende puntellare quanto di buono offerto lo scorso anno con i processori Intel Raptor Lake di tredicesima generazione, alzando dove possibile le frequenze operative e in altri casi il core count, come ad esempio per il vociferato i7-14700K.

L'osservato speciale, come sempre, sarà il top di gamma assoluto, l'i9-14900K, che non a caso è anche tra i primi a finire listato anche negli USA, per l'esattezza da Newegg, sebbene solo in macchine preassemblate.

Chiaramente, quelle proposte dalla nota catena statunitense sono configurazioni di fascia altissima, accompagnate tra le altre cose dalla RTX 4090 di NVIDIA. Ecco prezzi e specifiche:

CLX RA - 14900K + RTX 4090 + 2 TB NVMe + 128 GB DDR5 - $6999.00 US

Skytech Prism: 14900K + RTX 4090 + 2 TB NVMe + 64 GB DDR5 - $3899.00 US

Skytech Prism: 14900K + RTX 4070 Ti + 1 TB NVMe + 32 GB DDR5 - $2599.00 US

Stando alle inserzioni, la nuova CPU top di gamma di Intel dovrebbe avere 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) per 32 Thread, con 36 MB di Smart Cache e un TDP di 125W, che diventano 253W in PL2.

A variare saranno i consumi e le frequenze, che partiranno da 3.2 GHz di base fino all'obiettivo dei 6 GHz con Thermal Velocity Boost.

Trattandosi di un refresh con la medesima architettura, a ogni modo, è comprensibile che i presunti benchmark dell'i9-14900K si siano rivelati poco esaltanti, ma sarà poi la prova sul campo a rivelarne il vero potenziale.