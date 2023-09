Raptor Lake Refresh, ecco i benchmark dell'i5-14600K: sarà lui il best-buy?

Mentre si avvicina quella che ormai dovrebbe essere la data del reveal di Intel Raptor Lake Refresh, in rete iniziano già a comparire i primi, presunti modelli alle prese con i classici set di benchmark sintetici.

Dopo un lungo focus sulle presunte performance dell'i9-14900K e del fratello minore 14700K, è finalmente arrivato anche il momento dell'Intel Core i5-14600K, uno dei modelli "di punta" per gli appassionati alla ricerca di CPU budget con ottime prestazioni.

Non sappiamo ancora se all'atto pratico questo processore riuscirà a migliorare quanto di buono proposto dai suoi predecessori di classe "600", ma i numeri apparsi in rete certamente possono offrirci un antipasto di ciò che arriverà sul mercato presumibilmente fra qualche settimana.

La CPU, messa alla prova da un outlet cinese (ECSM), sembra riflettere la medesima configurazione già vista lo scorso anno con l'i5-13600K e non c'è da stupirsi, trattandosi dichiaratamente di un refresh. Il nuovo 14600K dovrebbe offrire 14 Core in totale, distribuiti fra 6 P-Core e 8 E-Core, e 20 Thread. Ad aumentare sono le frequenze operative, con un clock massimo che sale a 5.3 GHz senza tecnologie di boost attive.

I test sintetici mostrano invece questi numeri (il primo punteggio si riferisce al 13600K, il secondo al 14600K):

Cinebench R23:

ST: 2021 → 2027 (0%)

MT: 24528 → 25270 (3%)

Cinebench 2024:

ST: 115 → 124 (8%)

MT: 1255 → 1430 (14%)

CPU-Z:

ST: 819 → 868 (6%)

MT: 9847 → 10250 (4%)

Senza troppe sorprese, i miglioramenti gen-over-gen non sembrano così sostanziali. Tuttavia, vale la pena notare come la CPU sia identificata ancora come Engineering Sample. Insomma, è ancora troppo presto per tirare le somme, su un processore a cui manca certamente una corposa fetta di sviluppo e di ottimizzazione, soprattutto lato software.