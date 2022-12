Tra Raptor Lake e RTX 4090: ecco il notebook dei sogni, che punteggi!

A quanto pare, le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 Mobility sono più vicine del previsto. Le ultime novità arrivano direttamente dal database di Geekbench 5 e promettono grandi cose per chi ha saputo attendere.

Dopo aver visto gli sbalorditivi benchmark dell'Intel Core i9-13980HX a bordo di un MSI Raider, stavolta tocca al misterioso laptop da gioco X370SNx tenere banco, rubando la scena con un'accoppiata da urlo, composta dall'i9-13900HX e da una RTX 4090.

I punteggi apparsi in rete fanno riferimento a una configurazione high-end e probabilmente tra le più potenti in circolazione, promettendo performance di grado desktop. In effetti, già il 13980HX ha mostrato di riuscire a tener testa ai nuovi Ryzen 9 7950X e Ryzen 9 7900X, ma il tassello mancante era proprio la GPU.

A bordo di questo particolare laptop troviamo una RTX con 76 CU, 16 GB di memoria video e frequenze operative di 2.040 MHz. Si tratta di numeri che lasciano poco spazio all'immaginazione. Il chip dovrebbe essere l'AD103 di NVIDIA, vale a dire lo stesso utilizzato per la RTX 4080 "liscia", sebbene il punteggio OpenCL la ponga di un soffio al di sopra della RTX 3090 desktop distanziando del 54% la più potente opzione Ampere per notebook, cioè la RTX 3080 Ti Mobility.

Come suggeriscono i ragazzi di Videocardz, le tempistiche di tutti questi rumor sono piuttosto sospette, lasciando presagire che possa esserci evidentemente spazio anche per questa famiglia di GPU nel corso dell'evento NVIDIA al CES 2023.