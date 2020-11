Rara alce bianca, considerata sacra, è stata brutalmente uccisa: si cercano i responsabili

Possiamo dirlo con estrema certezza: l'essere umano è la creatura più spietata che possa esistere su questa Terra. Una rara alce bianca è stata trovata morta in Ontario, Canada, il mese scorso. La creatura è considerata sacra dalle popolazioni indigene della regione e la caccia, inoltre, è anche vietata in queste aree.

Non si tratta di albinismo, poiché l'alce bianca fa parte di una popolazione molto rara a causa di un gene recessivo che gli ha conferito questo splendido e particolare colore. Nella regione ci sono numerosi segnali che avvertono i cacciatori di non uccidere le alci bianche e di farlo fuori da due aree proibite (Timmins e Foleyet).

Come se l'uccisione non fosse abbastanza, i resti della creatura (e di un'altra, di colore normale) sono stati lasciati sul ciglio della strada. L'incidente ha provocato un'indagine - oltre che una profonda indignazione da parte degli abitanti locali - da parte del Ministero delle risorse naturali e forestali dell'Ontario, che non ha alcuna pista.

Varie organizzazioni e ricchi imprenditori offrono una ricompensa di circa 7.000 dollari statunitensi a chiunque dia informazioni solide sui cacciatori che hanno compiuto il misero atto. Non è la prima volta che capita qualcosa del genere, poiché alcuni bracconieri un paio di mesi fa hanno ucciso un rarissimo esemplare di giraffa bianca in Kenya.