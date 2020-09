Una rara e antica razza di cani 'canterini' è stata avvistata in natura dopo 50 anni

Un cane canoro della Nuova Guinea non si vedeva in natura da 50 anni. Questi rari cani, infatti, si trovano in genere solo in cattività negli zoo o nei centri di conservazione, ma una spedizione in una remota area della Papua Nuova Guinea ha individuato queste creature. Un team di ricercatori è così tornato in zona per raccogliere campioni DNA.

Questa razza di cane estremamente rara è nota per le sue vocalizzazioni e gli ululati unici (così come potrete ammirare in questo video.). Originario della Nuova Guinea, il cane è strettamente correlato al dingo (che in Australia si sta evolvendo per combattere il veleno). In particolare, nel 2016 i ricercatori della New Guinea Highland Wild Dog Foundation hanno trovato 15 cani in un terreno protetto vicino a una miniera d'oro e di rame.

Nel 2018 gli esperti sono ritornati nuovamente in queste zone per raccogliere campioni di DNA, per eseguire un esame sanitario e hanno anche attaccato un collare GPS a due dei cani per saperne di più sulle loro abitudini. Analizzando il DNA delle creature selvatiche è stata notata una sovrapposizione genetica del 70% tra questi cani selvatici e i cani in cattività.

Questa entusiasmante scoperta aiuterà a mettere insieme il puzzle dell'addomesticamento dei cani in Oceania, poiché la tassonomia della razza è stata in gran parte un mistero fino a questo punto. Ii parenti domestici più stretti di questa antica razza sono gli Akita (la razza del film Hachikō) e lo Shiba Inu. Si ritiene che questa divisione sia avvenuta 3.500 anni fa, quando gli umani portarono gli antenati di queste razze in Oceania.

I ricercatori continueranno i loro studi per cercare di trovare nuove risposte alle domande dietro la divisione tra cani selvatici e domestici.