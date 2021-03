Una rara ape australiana torna a farsi vedere dopo 100 anni: è spettacolare

Ci sono creature che non si fanno vedere per moltissimo tempo, a volte pensate come estinte, che poi improvvisamente ritornano. Un caso del genere è stato scovato proprio recentemente; una specie di ape originaria dell'Australia - chiamata Pharohylaeus lactiferus - è stata vista in giro dopo ben 98 anni di assenza.

L'Australia ha centinaia di specie di api autoctone. Tuttavia la P. lactiferus è particolare, poiché è l'unico membro australiano del suo genere. L'unica altra specie di Pharohylaeus, infatti, vive in Nuova Guinea. Per farvi capire, solo sei esemplari sono stati raccolti e studiati dal 1923.

Il dottorando della Flinders University, James Dorey, non si è però dato per vinto, e ha deciso di cercare l'ape nelle foreste pluviali del Queensland e del New South Wales settentrionale. Il ricercatore, dopo molti viaggi, ha scoperto la creatura in "soli" tre siti dei 245 luoghi in cui ha cercato.

Dorey, secondo quanto riferito nel Journal of Hymenoptera Research, afferma di aver trovato l'ape solo alla periferia delle foreste pluviali tropicali e subtropicali. La creatura alata, inoltre, sembrava essere interessata solo ai fiori di due alberi: la Gaillardia pulchella (Indian blanket) e i fiori dell'albero della fiamma australiano (Brachychiton acerifolius).

Solamente un grande atto di conservazione potrà preservare l'habitat dell'ape. Sfortunatamente, gli incedi dello scorso anno non hanno fatto altro che aggiungere ulteriore stress alla già incerta sopravvivenza di questi insetti.