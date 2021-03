Una rara armatura del 1500, rubata 40 anni fa, è stata finalmente restituita al Louvre

La storia dietro l'armatura italiana rubata nel 1983 da da uno dei musei più celebri al mondo, il Louvre di Parigi, è abbastanza complessa. L'evento che sta facendo nuovamente parlare di questo reperto è il suo recente ritrovamento, dopo ben 40 anni, in una semplice asta di Bordeaux. Quello che tanti si chiedono è: perché venne rubata?

Per rispondere a questa domanda, bisogna prendere in considerazione due fattori: il valore storico e quello monetario.

L'armatura venne forgiata per la prima volta nella Milano del 1500 - in pieno Rinascimento. Secondo i vari metodi di datazione a cui il reperto è stato sottoposto, venne probabilmente creata tra il 1560 e il 1580.

La sua intricata forma e decorazione, composta da vari ornamenti sia in oro che in argento, ha portato gli storici ad ipotizzare che appartenesse ad un qualche signore dell'élite milanese dell'epoca. A suggerircelo, in un'intervista all'Agence France-Presse (l'AFP), è stato proprio Phillippe Malgouyres, il direttore ufficiale del Louvre.

Di conseguenza, dal 1500 fino al Novecento, quest'armatura venne considerata come un importante ed eccezionale pezzo di collezione che solo pochi e ricchi membri della società potevano avere il lusso di possedere e conservare nelle proprie vetrine domestiche.

Fra questi vi rientrò anche la nota famiglia dei Rothschild, un nucleo familiare di banchieri d'estrema importanza nell'Europa a cavallo tra il XIX secolo e XX secolo. Fu proprio quest'ultima a donare al Louvre il reperto italiano, nel 1922.

Istintivamente, alla luce di questi dettagli storici, si potrebbe pensare che colui che, nel 1983, rubò l'oggetto (o meglio, gli oggetti - perché l'armatura è composta da una corazza ed un elmo) fu un qualche imitatore del famoso Vincenzo Pietro Peruggia, il trafugatore de "La Gioconda" di Leonardo da Vinci - rubata nel 1911 dal Louvre.

Tuttavia, molte autorità escludono quest'ipotesi. E' più probabile che il reperto sia stato rubato più per il suo valore monetario, che ammonta a ben 500 mila euro. Da chi, però, rimane ancora oggi un mistero.

L'aspetto, sicuramente, positivo è che, a distanza ormai di 40 anni, quello che andava considerato uno dei tanti oggetti storico-artistici perduti chissà dove, è riuscito ad essere ripescato, forse con un pizzico di casualità, da un'autorità competente in una delle tante aste di reperti antichi a Bordeaux.

L'esperto, semplicemente sospetto delle vere origini dell'armatura, ha contattato gli ufficiali dell'Ufficio francese centrale per la lotta al traffico di beni culturali (la OCBC), che ha immediatamente identificato il reperto, grazie ad un database elettronico sugli oggetti culturali rubati in tutta la Francia.

Dei 32 mila casi aperti di opere d'arte rubate, finalmente quello inerente a quest'armatura italiana potrà essere chiuso a metà, restituendo una preziosa fonte storica al pubblico del museo parigino, che ogni anno accoglie migliaia di turisti da tutto il mondo.