Questa rara creatura è stata avvistata nel Regno Unito per la prima volta dopo 150 anni

Alle Isole Scilly, proveniente quasi sicuramente dal nord della Francia, è stata avvistata una creatura che si vede "una volta ogni 150 anni". Stiamo parlando di un capovaccaio (Neophron percnopterus), un avvoltoio. Se l'uccello dovesse essere selvatico, si tratta del primo avvistamento del genere dal 1868.

Il volatile è stato inizialmente avvistato vicino a Peninnis Head a St Mary's, prima di recarsi a Tresco (nel Regno Unito). Nel paese ci sono stati due avvistamenti ufficiali: uno nel Somerset nel 1825 e un altro nell'Essex nel 1868. "Se viene confermata la provenienza selvatica, sarà il primo avvistamento in almeno 150 anni, se non di più", afferma il professor Stuart Bearhop dell'Università di Exeter.

Si prevede che gli appassionati di birdwatching si precipitino nella zona nella speranza di vedere la creatura prima che vada via... sicuramente un'occasione che capita una sola volta nella vita. Il rapace - raffigurato perfino nei geroglifici egizi - è in declino in tutto il mondo, rendendo gli avvistamenti ancora più rari.

Il capovaccaio è uno dei pochi uccelli noti per l'utilizzo di strumenti: utilizza le pietre come martelli per rompere le uova delle altre creature con cui si nutre, e utilizza anche dei rametti per arrotolare ciuffi di lana utilizzati per la costruzione del nido. Le popolazioni di questi uccelli purtroppo stanno diminuendo in tutto il mondo. Il motivo? Avvelenamento, bracconaggio e disturbo umano.

