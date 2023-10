Questa rara forma di oro è stata prodotta usando della vitamina C

Per molte culture, l’oro è sinonimo di preziosità e bellezza ma non tutti sanno che, in natura, questo metallo può essere trovato in varie forme. Ora, un team di ricercatori è riuscito nell’impresa di stabilizzare una rara forma ionica dell’oro, aprendo alla possibilità di nuovi usi per questo affascinante materiale.

Uno ione si forma quando un atomo cede o acquisisce uno o più elettroni, perdendo la sua naturale neutralità elettrica. Gli atomi di oro hanno una struttura nucleare molto particolare che rende molto improbabile che vengano persi due elettroni. Di conseguenza, gli ioni Au+ e Au3+ sono abbastanza diffusi, mentre gli ioni Au2+ non si trovano comunemente in natura.

Per stabilizzare questa rara forma ionica dell’oro, i chimici hanno intrappolato gli ioni Au2+ in un cristallo chiamato perovskite di alogenuro, un materiale largamente utilizzato all’interno in molte applicazioni, dai pannelli solari ai dispositivi elettronici.

Gli scienziati hanno ottenuto il nuovo composto miscelando sale di cloruro di cesio, cloruro di Au3+, acqua, acido cloridrico e… un po' di vitamina C. È proprio quest’ultima sostanza che riesce a donare un elettrone allo ione Au3+ per trasformarlo in Au2+.

"È stata una vera sorpresa riuscire a sintetizzare un materiale stabile contenente Au2+. All'inizio non ci credevo nemmeno io", afferma la scienziata Hemamala Karunadasa dell'Università di Stanford.

I prossimi passi saranno quelli di esaminare più da vicino le caratteristiche ottiche ed elettriche dell'Au2+, che potrebbe essere utilizzato in elettronica e in altri campi.