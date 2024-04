Una rara e insolita creatura senza occhi è stata scoperta in Australia

Le talpe sono creature davvero affascinanti. Le femmine hanno una particolarità unica per diventare più forti ma sono tutte (o quasi) accomunate da una caratteristica: la poca vista. Gli occhi delle talpe sono quasi inesistenti ma c'è un nuovo marsupiale scoperto in Australia che proprio non ne ha. E come fa a vedere?

In una delle regioni più isolate dell'Australia, una squadra di ranger indigeni, custodi delle tradizioni e delle conoscenze locali, ha avuto l'incredibile fortuna di incrociare la strada di una talpa marsupiale del nord. Questo avvistamento, avvenuto nel Grande Deserto Sabbioso, lontano circa 1500km da Perth, rientra tra i pochissimi registrati nell'ultimo decennio. Ma cosa rende questa creatura così speciale e misteriosa?

Sfoggia una pelliccia setosa color oro, possiede una coda tozza e mani simili a pinne ma soprattutto è priva di occhi (qui la foto). La sua esistenza rimane un vero e proprio enigma, come le specie rimaste nascoste per 3 milioni di anni. Le abitudini di vita di questo animale sono un mistero: passa gran parte del tempo sepolta nelle dune di sabbia, "nuotando" attraverso di esse grazie alle sue particolari estremità. La principale metodologia di studio consiste nel scavare trincee e canali alla ricerca delle sue tane.

L'avvistamento di questa talpa marsupiale ci ricorda che i deserti, spesso percepiti come ambienti inospitali e privi di vita, sono in realtà hanno una biodiversità unica e affascinante. Animali come il bilby, con le sue enormi orecchie rilascia-calore, e il grande diavolo spinoso, che sfrutta le sue spine per convogliare l'acqua verso la bocca, sono solo alcuni esempi delle meraviglie che popolano questi paesaggi aridi. Questi incontri rari arricchiscono la nostra conoscenza della fauna selvatica ma sottolineano anche l'importanza della conservazione in un'epoca di cambiamenti climatici.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.