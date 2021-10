Rara scoperta in Galles: ritrovato un feroce dinosauro predatore...grande come un pollo

Negli ultimi anni, i ritrovamenti fossili di dinosauri si sono decisamente moltiplicati, portando alla luce diverse nuove specie e permettendo la rivalutazione di passate credenze su queste incredibili creature. Una di queste ultime scoperte ha portato sulla scena una nuova specie di predatore di oltre 200 milioni di anni...grande come un pollo.

La nuova specie è stata descritta dal team di ricerca del National History Museum in collaborazione con l’Università di Birmingham, grazie al ritrovamento effettuato in una cava nel sud del Galles. La specie è stata denominata Pendraig milnerae e si tratta di un dinosauro teropode dalle piccole dimensioni, attestate sul metro di lunghezza circa.

Le ossa della specie constano di frammenti del cinto pelvico e vertebre dorsali, oltre ad alcune porzioni del femore di alcuni esemplari. Dalle analisi dei reperti è stato possibile classificare la specie nel gruppo dei teropodi, di cui fa parte il feroce e colossale T.rex.

Stephan Spiekman, ricercatore del Museo di Storia Naturale ed autore principale dello studio, in merito ai reperti, ha affermato "Pendraig milnerae è vissuto all'inizio dell'evoluzione dei dinosauri carnivori. È chiaro dalle ossa che fosse un carnivoro, ma all'inizio dell'evoluzione di questo gruppo questi animali erano piuttosto piccoli, in contrasto con i famosissimi dinosauri carnivori come il T. rex che si è evoluto molto più tardi”.

Si trattava di una specie di predatore all’apice della catena alimentare, nel periodo in cui i teropodi avevano dimensioni ridotte. Le dimensioni di questa specie, infatti, erano decisamente inferiori a quelle del Torvosaurus il più grande predatore europeo.

In aggiunta a queste conclusioni, i reperti hanno consentito ai ricercatori di effettuare un’ulteriore ipotesi sulle caratteristiche anatomiche della specie e sulla tendenza ad avere dimensioni ridotte in relazione all’ambiente abitato. Questa condizione è nota col nome di nanismo insulare, caratterizzante le specie che abitavano le isole.

Infatti, come spiega Spiekman “Le specie che vivono sulle isole tendono spesso a diventare più piccole di quelle sulla terraferma, in un fenomeno chiamato nanismo insulare. Poiché i rettili fossili di quest'area, compreso Pendraig, sono tutti di taglia piuttosto piccola, abbiamo utilizzato analisi statistiche per indagare se Pendraig potesse essere un esempio di nanismo insulare. I risultati indicano che Pendraig è davvero piccolo, anche per un teropode di quel periodo, ma non in modo univoco” e continuando "Inoltre, basandoci su diversi caratteri sulle ossa, siamo stati in grado di determinare che, sebbene gli esemplari di Pendraig non fossero molto giovani, probabilmente non erano completamente cresciuti. Quindi Pendraig potrebbe essere diventato un po' più grande degli esemplari che abbiamo finora, il che limita la nostra capacità di eseguire analisi affidabili delle dimensioni del corpo”.

Entusiasti del raro ritrovamento nell’area del Galles, i ricercatori affermano che saranno necessari ulteriori studi sulla specie per attestarne le reali dimensioni, soprattutto in relazione al fenomeno di nanismo insulare, che rappresenterebbe “il primo evento conosciuto di questo fenomeno evolutivo”.