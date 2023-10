Una rara scultura azteca è stata rinvenuta dopo un terremoto in Messico

Un terremoto di magnitudo 7.6 - avvenuto a Città del Messico un anno fa - ha portato alla luce un reperto inaspettato, sepolto sotto un'università di legge: una gigante testa di serpente colorata, appartenente alla civiltà Azteca. Vediamo nel dettaglio la scoperta.

Questa sorprendente reliquia è stata datata a circa 500 anni fa, quando gli aztechi popolavano la regione facente parte della fiorente capitale Tenochtitlan. La regione non è nuova a ritrovamenti antichi, come ci ricorda l'inquietante torre di teschi umani rinvenuta qualche anno fa.

Questa volta però la scoperta è forse ancora più interessante. Secondo l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico (INAH), la testa di serpente è lunga 1,8 metri, alta 1 e larga circa 85 centimetri. Senza dubbio il dettaglio più importante sono i colori della statua - tra cui rosso, blu, bianco e nero - conservatisi fino ad oggi.

Il colore è rimasto impresso sull'80% della scultura; per preservarlo un team dell'INAH ha dovuto costruire una camera umida apposita attorno ad essa, per poi sollevarla con una gru. Maria Barajas Rocha, ricercatrice addetta ai lavori, ha spiegato che la camera ha permesso che la scultura perdesse umidità gradualmente, preservando così i colori il più possibile.

Sebbene delle statue come questa (riferite al dio Quetzalcóatl, il serpente piumato) siano già state trovate in passato, raramente erano così ben conservate. Merito dunque del team di archeologi, come nota il professor Bertrand Lobjois: "il processo di conservazione ci permette di apprezzare l'approccio naturalistico della figurazione degli aztechi."



