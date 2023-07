Rara specie di rettile riscoperta in Australia, si credeva estinta

Una lucertola australiana è stata recentemente riscoperta, più di 50 anni dopo il suo ultimo avvistamento. Fortunatamente, la ricomparsa del "drago senza orecchie della prateria" offre ora una nuova opportunità per salvare questa rara specie dall'estinzione.salvare questa rara specie dall'estinzione

Non è più un mito: questo drago australiano vive ancora. Dopo esser stato visto per l'ultima volta nel 1969, in molti davano ormai per certo la sua estinzione; in quel caso, si sarebbe trattato del primo rettile dell'Australia a scomparire.

Il rettile in questione (Tympanocryptis pinguicolla) è nativo dello stato di Victoria, in Australia, ma le sue popolazioni sono andate a diminuire in seguito all'espansione di Melbourne, capitale dello stato. Ciononostante, ricerche condotte nei suoi habitat originari hanno infine portato alla scoperta di diversi esemplari in salute.

Ingrid Stitt, Ministro per l'ambiente di Victoria, ha commentato, affermando che "Questa è una scoperta fantastica, nonché un'opportunità per noi di recuperare una specie che un tempo credevamo persa, nel nostro stato e nel mondo."

Così come altre specie native dell'Australia, il drago senza orecchie della Victoria ha avuto difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti dell'ecosistema locale. Oltre alla crescita delle città - che ha distrutto il 99% degli habitat erbosi naturali di questi rettili unici - il più grande cambiamento è stato forse l'introduzione di specie invasive.

Per fortuna però, la specie è sopravvissuta. Il primo passo ora è scoprire con esattezza quanti esemplari sono rimasti, per poi allestire un programma di riproduzione in cattività nella speranza di incrementarne la popolazione. Allo stesso modo, i ricercatori sperano di preservare la fragile biodiversità australiana, proteggendola dai cambiamenti futuri.