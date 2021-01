Ecco le rare immagini di una foca con un eccesso di melanismo

Nella più grande colonia di foche grigie d'Inghilterra, gli addetti ai lavori hanno individuato diversi cuccioli melanici tra i nuovi arrivati ​​della National Trust Reserve. La colonia, infatti, ha visto una crescita considerevole di cuccioli negli ultimi due decenni, passando da soli 25 esemplari nel 2001 a oltre 3.000 nel 2019.

La maggior parte di questi è dotato da madre natura del tipico mantello bianco, il colore che tutti conosciamo delle foche, che utilizzano per mimetizzarsi nelle lande ghiacciate. Tuttavia, la natura è in continua evoluzione e adattamento. Si pensa, infatti, che circa uno su 400 cuccioli di foca grigia sia melanico, di colore scuro o nero.

Il melanismo è un termine usato per descrivere gli esseri viventi i cui tessuti del corpo sono oscurati a causa dell'eccesso di melanina. Il risultato? Corpi interamente di colore nero. Questo fenomeno è stato visto in anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, sicuramente si tratta di una mutazione abbastanza rara, ma che viene accentuata anche dal luogo in cui stanno queste creature: non più lande ghiacciate e bianche, ma spiagge con ciottoli e sabbia.

I ranger della colonia Blakeney Point hanno visto 10 foche melaniche in questa stagione di cuccioli, su oltre 4.000 nuovi arrivi nella riserva (un dato in linea con 1 foca melanica ogni 400 cuccioli). L'effetto opposto al melanismo è chiamato leucismo e fa sì che gli animali abbiano un aspetto insolitamente pallido rispetto ai loro compagni a causa della mancanza di pigmento. Sono state osservate anche foche del genere, ma sulle rive della Georgia del Sud nell'Oceano Atlantico meridionale.