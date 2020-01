Delle rare pantere nere sono state riavvistate nello Sri Lanka

Alcuni anni fa è stata trovata una pantera nera in Sri Lanka, ma era morta in una trappola. Si pensava che l'animale fosse l'ultimo del suo genere ad esistere nel paese. Tuttavia, il Dipartimento per la conservazione della fauna selvatica (DWC) ha appena annunciato di aver individuato alcune pantere nere nelle foreste di Adam’s Peak.

Dopo aver ricevuto informazioni sugli avvistamenti dagli abitanti dei villaggi locali, il DWC ha allestito una serie di trappole fotografiche per cercare di catturare filmati di questi rari animali. Secondo quanto riferito, le telecamere hanno immortalato quattro diversi animali: una femmina, un maschio e due cuccioli. Dal filmato è passato già un anno, visto che il DWC ha voluto confermare i risultati prima di fare un annuncio ufficiale.

Potrebbero sembrare una specie unica, ma le pantere nere sono varianti melaniche di alcune specie di felidi come leopardi e giaguari. Il loro particolare colore è causato da una mutazione genetica che conferisce loro livelli insolitamente alti di melanina. Queste creature possono essere trovate anche in Asia e in Africa. Tuttavia, si pensa che il loro mantello scuro dia loro un vantaggio nelle foreste ombrose. Pertanto, le pantere nere tendono ad essere trovate in fitte foreste tropicali.

"Si ritiene che la pantera nera dello Sri Lanka abbia acquisito le sue caratteristiche uniche a causa di una mutazione del colore", afferma il portavoce del DWC Hasini Sarachchandra al quotidiano dello stato. "Delle otto specie di pantere che vivono nel mondo, la sottospecie dello Sri Lanka è straordinaria per la sua popolazione molto limitata."