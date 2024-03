Rari super-diamanti che esistono in mondi alieni potrebbero esistere sulla Terra

Gli scienziati hanno portato alla luce l'esistenza di una forma di carbonio talmente resistente da superare la durezza dei diamanti, finora considerati i materiali più duri conosciuti. Questa nuova forma di carbonio, denominata BC8, emerge dalle profondità della ricerca come un cristallo composto da otto atomi.

Ciò promette una resistenza alla compressione superiore del 30% rispetto ai diamanti tradizionali. Sebbene la realtà di tale materiale richieda una spedizione verso il cuore di un esopianeta lontano, un'impresa che attualmente confina con l'impossibile, le simulazioni condotte hanno gettato luce sulla possibilità di creare il BC8 anche qui sulla Terra, in condizioni estreme di pressione e temperatura.

Un recente studio, pubblicato su The Journal of Physical Chemistry Letters, ha rivelato che il BC8 potrebbe formarsi solo entro un ristretto intervallo di condizioni, aprendo la strada a future sintesi in laboratorio. Questa ricerca non solo arricchisce la nostra comprensione dei materiali ultrarobusti ma suggerisce anche che i cuori degli esopianeti ricchi di carbonio potrebbero essere cullati da questi super-diamanti, ipotesi che alimenta la curiosità verso questi mondi distanti.

Utilizzando Frontier, uno dei supercomputer più avanzati al mondo, situato al Oak Ridge Leadership Computing Facility nel Tennessee, il team ha simulato miliardi di atomi di carbonio, svelando come questi elementi abbondanti possano trasformarsi in un materiale così raro da non essere mai stato osservato direttamente.

La stabilità del BC8, ipotizzata in condizioni di pressione estremamente elevate, apre nuove frontiere nella ricerca scientifica, con tentativi in corso per sintetizzare il materiale mediante tecniche sperimentali che includono l'impressionante impatto di diamanti a velocità ultrasoniche.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.