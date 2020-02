Rari 'vulcani' di ghiaccio stanno eruttando in un lago americano

Non tutti i vulcani sputano roccia fusa infuocata. In rare occasioni, nel freddo inverno, nelle rive del lago Michigan possono accadere eruzioni di ghiaccio. Non si trattano, però, di vulcani nel senso "geologico" della frase, bensì tumuli ghiacciati che sono in realtà creati da potenti onde che spingono sotto la calotta glaciale del lago.

Man mano che la pressione aumenta, infatti, l'acqua e la melma esplodono attraverso qualsiasi fessura disponibile. Se il tempo all'esterno è abbastanza freddo, questa sostanza si congela, costruendo un cono simile a un vulcano attorno al buco, che può arrivare fino a otto metri di altezza o, in alcuni casi, anche più in alto.

"Deve rimanere abbastanza freddo per mantenere il ghiaccio intorno e le onde devono essere abbastanza grandi da forzare l'acqua verso l'alto contro la piattaforma di ghiaccio", afferma Cort Spholten, meteorologo di Grand Rapid al Detroit Free Press. Ciò non accade molto spesso. Inoltre, anche quando succede, questi vulcani di ghiaccio rimangono una grande e incredibile mistero.

"Possono essere molto pericolosi su cui arrampicarsi perché sono vuoti e costruiti su quel buco nel ghiaccio", scrive Tom Niziol, esperto di clima invernale di The Weather Channel, su Facebook. Vulcani del genere sull'oceano sono molto rari, sia perché l'acqua salata ha bisogno di temperature più basse per congelare rispetto a quella dolce, sia perché l’azione delle onde potrebbe essere troppo estrema, rompendo il ghiaccio che potrebbe formarsi.