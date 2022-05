Questa rarissima balena deceduta ha riportato ferite e graffi... Cosa l'avrà aggredita?

Il cadavere di un tipo di balena col becco è stato recentemente ritrovato su una spiaggia della California con misteriose ferite sul viso e segni di graffi su tutto il corpo. Gli esperti non sono sicuri di cosa abbia causato queste ferite, come sia morta la balena o a quale specie appartenga questo cetaceo dal naso appuntito.

Poco si sa di queste misteriose balene, che appartengono alla famiglia Ziphiidae. Gli scienziati pensano che ci siano circa due dozzine di specie, ma di queste solo poche specie, tra cui la balena dal becco di Baird (Berardius bairdii) e la balena dal becco di Cuvier (Ziphius cavirostris), sono state ampiamente studiate. Tuttavia, gli scienziati sanno che queste balene possono "immergersi più in profondità di qualsiasi altro mammifero marino", secondo un post di Facebookdal Noyo Center e possono rimanere sott'acqua per più di tre ore.

Questa incredibile capacità di immersione è uno dei motivi principali per cui gli scienziati sanno così poco delle balene dal becco. "Non si vedono molto spesso, vivi o morti", il che rende questo spiaggiamento "davvero importante", ha detto al sito di notizie SFGate Moe Flannery, senior collection manager per uccelli e mammiferi marini.

L'esemplare recentemente ritrovato è probabilmente una balena dal becco di Hubbs (Mesoplodon carlhubbsi) o una balena dal becco di Stejneger (Mesoplodon stejnegeri), ha detto Flannery a SFGate. Il sequenziamento del DNA dai campioni di tessuto della balena aiuterà a determinare la specie esatta. Il gruppo del Noyo Center ha notato che il becco della balena aveva ferite insolite e dall'aspetto sgradevole intorno ad esse, ma gli scienziati non potevano dire cosa avesse causato le ferite. "Sembra che ci sia un trauma vicino alla mascella, ma finché non osserviamo più da vicino il cranio stesso è difficile dire da cosa provenga", Trey Petrey, il responsabile delle strutture interpretative del Noyo Center che ha aiutato a rimuovere la balena morta dalla spiaggia, ha detto a SFGate.

Una possibile causa delle ferite della balena è il passaggio di barche e navi. Le balene dal becco e altri cetacei (il gruppo che comprende balene, delfini e focene) sono tra gli animali marini più a rischio di essere colpiti da una barca perché il suono per la navigazione e l'inquinamento acustico delle barche può disorientarli, secondo un studio del 2020 pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science.

Sarà anche difficile dire se le ferite della balena morta siano state causate prima o dopo che il corpo è stato ritrovato sulla spiaggia, ha aggiunto Hooker.

Il cadavere della balena morta è stato anche segnato da graffi che ne coprivano la faccia e il corpo. Ma la maggior parte di questi graffi, sono stati probabilmente inflitti nel tempo da altre balene-becco. La maggior parte delle balene dal becco sono sdentate tranne che per un unico grande paio di denti simili a zanne nella mascella inferiore; questi denti sono in genere esclusivi dei maschi, che li usano per combattere i rivali riproduttivi, ha detto Hooker. È possibile che i segni di rastrello sul cetaceo morto siano stati inflitti durante i duelli passati, ha aggiunto, anche se non è ancora noto se la balena morta sia maschio o femmina.

"È difficile dirlo dalle foto, ma le condizioni del corpo sembrano molto gravi", con la spina dorsale che appare abbastanza pronunciata in alcune immagini, ha detto Hooker. Ciò potrebbe suggerire che la balena stesse lottando per trovare cibo o avesse potenzialmente ingerito plastica, il che è diventato un grosso problema per le balene dal becco, ha osservato. (Le balene che ingoiano plastica possono morire se il materiale indigeribile non può essere espulso; la plastica che si deposita nelle viscere di una balena impedisce alla balena di riempirsi lo stomaco di cibo e può influenzare la digestione dell'animale.) L'analisi del contenuto dello stomaco della balena determinerà se questo ha avuto un ruolo nella sua morte.

Sapevate che queste fantastiche creature riescono a creare melodie che ricordano una danza?

[Noyo Center for Marine Science]