Questa rarissima rana acquatica è riapparsa dopo 80 anni dalla sua scomparsa

Capita molto spesso di avvistare delle specie che sono scomparse dalla circolazioni per decenni, a volte perfino per un secolo. A testimonianza di ciò, gli scienziati cileni hanno riscoperto una specie di rana vista l'ultima volta più di 80 anni fa, che adesso hanno l'obiettivo di proteggere la creatura appena trovata.

La creatura, chiamata Telmatobius halli, fa parte di un genere di anfibi anuri della famiglia Telmatobiidae. Viene chiamata normalmente come "Hall's water frog", dal nome del ricercatore e collezionista americano Frank Gregory Hall che scoprì la specie nel 1935, in una piccola oasi termale vicino a Ollagüe, nel deserto cileno di Atacama.

La scoperta, secondo quanto riferito a Reuters, ha "scosso" gli scienziati, che hanno fin da subito cercato di confermare che la cosiddetta specie fantasma fosse davvero la stessa che Hall aveva scoperto decenni fa. "Abbiamo chiesto al museo dove è registrata la scoperta di Hall [...] Ci hanno inviato fotografie delle larve, fotografie, confronti, disegni", afferma César Cuevas, ricercatore dell'Università Cattolica di Temuco.

È tutto vero, si tratta della "Rana acquatica di Hall". La (ri)scoperta è stata pubblicata sulla rivista Zootaxa. Attualmente, i ricercatori stanno continuano a lavorare - dalla scoperta - per stabilire i legami tassonomici della rana con altre specie trovate nella regione al fine di determinare quanto sia diversa e rara la specie.

Ovviamente, nel frattempo si deve fare una cosa essenziale: proteggere l'habitat della creatura indifesa. L'estrazione mineraria, lo sviluppo turistico e le città in espansione nel nord del Cile, competono per l'acqua, elemento essenziale per l'anfibio. "Questi animali sono rigorosamente acquatici. In soli cinque minuti fuori dall'acqua, muoiono", dichiara infine Cuevas.