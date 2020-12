Un rarissimo esemplare di polpo con nove braccia è stato trovato in Giappone

Dopo essere stato catturato al largo delle coste del Giappone ed essere finito - quasi - come portata principale di una cena di famiglia, gli acquirenti di un polpo si accorsero finalmente che l'animale marino aveva qualcosa di decisamente strano e curioso: nove braccia, invece di otto.

Alla scoperta di ciò, la famiglia ha preferito rimanere con lo stomaco vuoto e ha inviato la creatura a un museo. Questo arto extra - non completamente formato e risultante più come un'appendice - non è una cosa impossibile nei polpi. Queste creature sono in grado di rigenerare le loro braccia, ma "a volte la rigenerazione non funziona perfettamente", afferma Michael Vecchione, uno zoologo presso il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian a Washington (non coinvolto nello studio).

Nonostante la creatura si trovasse 200 chilometri a nord della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, non si tratta di una "spaventosa modifica per colpa delle radiazioni". Molti casi di polpi con braccia extra sono stati catturati negli anni. Ad esempio, un rapporto del 1960 sulla rivista Nature descrive una creatura di questa che aveva "un terzo braccio sinistro anormale"; un altro studio del 1965 sulla rivista Proceedings of the Japan Academy ha descritto numerosi polpi con più di otto braccia, incluso uno che ne aveva 90.

Il nono tentacolo non ha sicuramente avuto effetto sul polpo, ma sarebbe comunque stato capace di muoversi e toccare l'ambiente circostante. Tuttavia, gli animali che hanno più braccia potrebbero dover affrontare più sfide, perché l'arto extra potrebbe "influenzare la loro capacità di cacciare o nuotare", afferma infine Vecchione.