Rarissimo evento allo zoo di Madrid: nati due adorabili cuccioli di panda gigante

Il panda gigante è la “coccolosa” specie orsina, nota a tutti per essere stata per lungo tempo sul baratro dell'estinzione. Dopo svariati anni di salvaguardia della specie, il panda non è più in serio pericolo e, a riprova di ciò, assistiamo ad un lieto evento. Di recente, presso lo zoo di Madrid, sono nati due adorabili cuccioli di panda gigante.

Il panda gigante è stato definitivamente declassato da "specie a rischio" a "vulnerabile", nella classificazione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). Ciò permette di "escluderlo" dalle specie a serio rischio d'estinzione.

La nuova nascita è avvenuta allo Zoo Aquarium di Madrid, da una coppia di panda giganti ospitati dalla struttura. Il padre risponde al nome di Bing Xing, mentre la madre è Hua Zui Ba ed ha partorito, dopo un travaglio di oltre quattro ore, due bellissimi cuccioli, di cui non si conosce ancora il sesso.

Secondo quanto dichiarato dagli addetti dello zoo “I neonati saranno "totalmente dipendenti" dalla madre per i primi quattro mesi fino a quando non potranno camminare da soli”, denotando la fragilità dei pargoletti rosati. I piccoli saranno allevati dai veterinari dello zoo, supportati dai tecnici della riserva naturale di Chengdu in Cina, dedicata all'allevamento del panda gigante.

I referenti dello zoo di Madrid dichiarano che il lieto evento rappresenta "un grande contributo al campo della conservazione delle specie minacciate".

I panda, infatti, presentano notevoli difficoltà riproduttive, sia in natura che in cattività. Questi impedimenti sono dovuti a una serie di problematiche comportamentali di affinità tra i partner e alla ben nota goffaggine della specie, legata anche alle dinamiche di accoppiamento(di cui potete trovare un esempio in un filmato che mostra per la prima volta il corteggiamento tra due panda). Ma quando riescono, come in questo caso, si assiste ad un notevole entusiasmo tra gli addetti ai lavori, soprattutto quando i cuccioli sono ben due.

Un'ulteriore complicazione nell’accoppiamento della specie risiede nel fatto che il calore delle femmine è concentrato in un lasso di tempo molto ristretto, che consta di appena due giorni all’anno.

La nuova nascita, dunque, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la salvaguardia di questa specie che, pur essendo declassata allo stato di “vulnerabile”, presenta un numero di appena 2000 esemplari al mondo.