Ecco un rarissimo filmato di un calamaro gigante ripreso dai sub

I calamari giganti sono delle creature difficili da osservare e gli avvistamenti si contano sulla punte delle dita. Recentemente, però, una coppia di sommozzatori ha catturato rari video e foto di un calamaro gigante grande 2,5 metri nelle acque al largo della costa occidentale del Giappone.

Ad aver condotto la scoperta è stata la coppia Yosuke Tanaka e sua moglie Miki, che gestiscono un'attività di immersione nella città di Toyooka nella regione di Hyogo. "Non abbiamo visto i tipi di movimenti agili che normalmente mostrano molti pesci e creature marine", ha dichiarato Yosuke durante un'intevista. "I suoi tentacoli e le sue pinne si muovevano molto lentamente."

Le dimensioni dell'animale e i suoi occhi enormi erano sorprendenti, che hanno fatto capire facilmente alla coppia come facciano a combattere contro i capodogli, i loro principali predatori. "Potevo vedere i suoi tentacoli muoversi. Ho pensato che sarebbe stato pericoloso avvicinarsi", continua. I calamari giganti vivono nelle acque intorno al Giappone, ma vederli vivi in ​​natura rimane relativamente raro.

Il mollusco sembrava debole e si muoveva solo "molto lentamente", secondo quanto riportato dal protagonista dell'avvistamento, e dei pezzi della sua pelle si staccavano dal tronco. "È stata un'esperienza molto emozionante. Penso che non ci sia niente di più raro di questa." Resta da capire il motivo delle condizioni non eccellenti della creatura, ma per questo aspettiamo il parere dei biologi, che saranno già al lavoro per esaminare i filmati.

Intanto, godeteveli anche voi qui sopra. Nel frattempo, ecco a voi un'immagine che vi mostra la grandezza della creatura.