Questo rarissimo minerale è uno dei primi solidi trasperenti usati dall'uomo

Se siete dei veterani di Minecraft, ricorderete con tanto affetto come i blocchi di quarzo venivano utilizzati in ogni costruzione possibile. Era davvero impossibile, prima del 2015, trovare un hub che non sia costellata di slab e scale di quarzo. A quanto pare, non fummo solo noi giocatori ad essere stranamente invaghiti dal materiale...

Gli archeologi hanno trovato i resti di quello che sembra essere un quarzo trasparente, soprannominato “Cristallo di roccia” (rock crystal). Esso veniva utilizzato per decorare tombe e altre strutture cerimoniali. La concentrazione dei rinvenimenti è sita nell’Inghilterra occidentale.

I cristalli di roccia sono stati probabilmente portati al sito da una sorgente a più di 130 chilometri di distanza e sembra che i minerali siano stati accuratamente rotti in pezzi molto più piccoli, forse durante una riunione della comunità per osservare le proprietà magiche di quel materiale così affascinante.

"Puoi pensarlo come un evento davvero speciale", ha detto a WordsSideKick.com Nick Overton, un archeologo dell'Università di Manchester in Inghilterra e autore di uno studio pubblicato sul Cambridge Archaeological Journal che descrive la scoperta di oltre 300 di questi frammenti di cristallo di quarzo in un sito di 6.000 anni fa, a Dorstone Hill nell'Inghilterra occidentale, a circa 1,6 km a sud del monumento della Pietra di Artù. Oltre ad essere trasparenti quasi quanto l'acqua, molti dei frammenti di cristallo sono prismatici e dividono la luce bianca in uno spettro cromatico visibile.

Il cristallo di quarzo è anche triboluminescente - cioè emette lampi di luce quando viene colpito - e quella peculiare proprietà deve aver incentivato il processo di rottura dei cristalli in frammenti più piccoli, ha detto Overton.

"Se batti insieme due di questi cristalli, emettono piccoli lampi di luce bluastra, il che è davvero affascinante", ha spiegato lo studioso. "Deve essere stata un'esperienza sorprendente: il materiale è piuttosto raro ed è significativo che [venga utilizzato] in un periodo in cui non c'è vetro e o altri solidi trasparenti".

Alcuni studi riportano che specifiche tipologie di quarzo venivano ingerite dagli animali preistorici per pulire il loro tratto digestivo.

[Credito immagine: Nick Overton]