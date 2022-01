Rarissimo polpo immortalato in video in Australia: è un incontro 'irripetibile'

Finora gennaio è stato un mese ricco di scoperte e incontri interessanti nel mondo animale. Dopo la scoperta in Antartide della colonia riproduttiva più grande mai vista fino a oggi, l’attenzione si sposta su un incredibile filmato di un incontro irripetibile con un polpo, immortalato al di sopra della Grande Barriera Corallina.

A scoprirla è stata la biologa marina e guida Jacinta Shackleton che non ha esitato a pubblicare il video anche su Instagram, dove ora gli appassionati di scienza e animali potranno assistere all’incontro con un bizzarro e bellissimo polpo palmato o Tremoctopus, avvenuto il 6 gennaio scorso durante un’immersione al largo della costa dell'isola di Lady Elliot nel Queensland, nell’Australia nord-orientale.

Secondo la Great Barrier Reef Foundation, organizzazione no-profit che opera per proteggere l'iconica barriera corallina, questo tipo di polpo viene visto molto raramente dato che si trova in mare aperto e non è facile individuarlo. Tuttavia, questa giovane femmina di Tremoctopus si trovava in acque poco profonde, risultano ben visibile alla biologa: “Quando l'ho visto per la prima volta ho pensato che potesse essere un pesce giovane con le pinne lunghe, ma quando si è avvicinato ho capito che era un polpo ed ero felicissima, non potevo contenere la mia eccitazione”, ha dichiarato al sito web locale Bundaberg Now.

Qualche curiosità sul Tremoctopus: le femmine arrivano fino a 2 metri di lunghezza, mentre i maschi sono lunghi meno di 2,4 centimetri. Inoltre, solamente le femmine hanno dei mantelli che possono essere rimossi per distrarre o colpire i predatori. Pensate, un loro meccanismo di difesa prevede di staccare i tentacoli delle caravelle portoghesi – meduse particolarmente velenose, ma a cui i polpi sono immuni – per utilizzarli come “arma” a scopo difensivo.

