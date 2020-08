Un rarissimo 'Spettro Rosso' è stato osservato nel cielo del Texas: ecco cos'è

Sicuramente chi è stato testimone dell'evento potrebbe essersi spaventato a morte alla vista di una "medusa gigante rossa fluttuante" nel cielo. Tuttavia, non sa di aver osservato uno dei fenomeni più rari che accadono sul nostro pianeta. Si tratta, detto in poche parole, di un fenomeno elettrico atmosferico ancora poco conosciuto.

Questi fenomeni si creano a circa 80 chilometri di quota, al di sopra di zone temporalesche. Si tratta di un tipo di scarica elettrica che si verifica molto più in alto rispetto ai fulmini. Quindi no, fortunatamente non si tratta di un'invasione di una razza aliena malvagia. L'immagine, che potrete osservare al meglio in calce alla notizia, è stata scattata da Stephen Hummel dell'Osservatorio McDonald a Mount Locke, in Texas.

Lo spettro rosso si muove in modo simile ai fulmini, ma poiché è molto più alto nell'aria viene a contatto con l'azoto che galleggia nell'atmosfera terrestre. Quando l'azoto incontra la carica elettrica, emette un bagliore rosso. Sono stati scoperti per la prima volta nel 1989 e da allora sono stati visti in tutti i continenti, tranne in Antartide.

Poiché l'evento dura solo pochissimi decimi di secondi, Hummel è stato davvero fortunato durante l'osservazione, visto che stava già osservando una tempesta da una cresta sul Monte Locke. Non tutti questi fenomeni somigliano così tanto a una medusa, alcuni sono delle semplici "colonne". Insomma, un grande colpo di fortuna... da tutti i punti di vista.