Trovato un rarissimo squalo megamouth ma viene venduto a meno di 20 euro

A Zanzibar, un incontro senza precedenti ha scosso il mondo scientifico: per la prima volta in Africa orientale, un esemplare di squalo Megamouth. Questa rarissima creatura, emblema delle profondità oceaniche, è stata ritrovata non nel suo ambiente naturale, ma su una bancarella di mercato, tragico epilogo di una pesca inattesa.

L'avvistamento segna appena la sesta conferma della presenza di questi leviatani lungo le coste africane, un evento tanto raro quanto significativo. Il Megamouth, con il suo inconfondibile profilo - un ibrido tra il morbido disegno di un girino e l'imponente stazza di un corpo che sfida le dimensioni del grande squalo bianco - è un enigma vivente.

La sua bocca gigantesca, da cui prende il nome, racconta di diete inaspettate, lontane dalle violente immagini evocate dai suoi cugini oceanici. Questo gigante gentile, infatti, si nutre filtrando placidamente il plancton, lontano dagli agguati dei predatori al vertice della catena alimentare. La sua esistenza solitaria, testimoniata da meno di 280 avvistamenti globali dalla sua scoperta nel 1976, fa di ogni incontro un prezioso tassello nel puzzle della sua ecologia misteriosa.

Il ritrovamento a Zanzibar non solo arricchisce il catalogo della biodiversità marina ma apre nuove finestre sull'habitat e sulle abitudini di questi nomadi del profondo. Venduto per pochi dollari, l'esemplare ha pagato il prezzo supremo, ma la sua storia illumina l'importanza della conservazione e della ricerca (non sarebbe la prima volta, purtroppo).

Nonostante la rarità, il Megamouth non figura tra le specie in pericolo, suggerendo un'abbondanza nascosta nelle profondità marine. La scoperta riaccende il dibattito sulla conservazione e la conoscenza del mare. A proposito, sapete che c'è questo squalo che vaga sulla Terra dal 1600?