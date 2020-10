Questo rarissimo uccello è mezzo maschio e mezzo femmina

Mentre Annie Lindsay si trovava insieme ai suoi colleghi alla Powdermill Nature Reserve, il 24 settembre, sono stati testimoni della scoperta di un uccello rarissimo: un beccogrosso pettorosa con una condizione chiamata "gynandromorphism", individuo in cui compaiono alcuni caratteri maschili e altri caratteri femminili.

Questi uccelli sono rari. Lindsay ha visto solo un'altra creatura simile, ma meno sorprendente, 15 anni fa. I ginandromorfi si trovano in molte specie di uccelli, insetti (come vi abbiamo già raccontato) e crostacei. Questa creatura è probabilmente il risultato di un evento insolito quando due spermatozoi fecondano un uovo che ha due nuclei invece di uno.

L'uovo può quindi sviluppare cromosomi sessuali maschili da un lato e cromosomi sessuali femminili dall'altro, portando infine a un uccello con un testicolo e altre caratteristiche maschili su una metà del suo corpo e un'ovaia e altre qualità femminili sull'altra metà. In particolare, l'uccello recentemente trovato ha metà piumaggio maschile (rosa e nero) e metà femminile (bianco e giallo).

Gli scienziati non sanno se questi uccelli si comportino più come maschi o femmine o se riescono a riprodursi. Il motivo di questa mancanza è semplice: creature del genere sono rarissime. Basti pensare che in 64 anni di osservazioni, l'Avian Research Center di Powdermill ha registrato meno di 10 di questi uccelli.

Insomma, molto probabilmente una scoperta che Lindsay rifarà tra altri 15 anni... con adeguata fortuna.