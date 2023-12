Un rarissimo uccello metà maschio e metà femmina filmato per la prima volta

Un incredibile esemplare di Mielero verde, metà maschio e metà femmina, è stato avvistato da un gruppo di ricercatori in una foresta colombiana. Si tratta di un avvenimento davvero raro, reso ancora più importante dalle immagini catturate che mostrano un impressionante doppia colorazione del piumaggio.

La scoperta è avvenuta per caso, quando l'ornitologo John Murillo ha indicato al zoologo Hamish Spencer - che si trovava in Colombia per una vacanza - il curioso uccello; nello specifico stiamo parlando della specie Chlorophanes spiza, in inglese nota come "Green Honeycreeper".

"Molti birdwatcher possono passare la loro vita senza mai vedere un 'ginandromorfo' bilaterale. È un fenomeno estremamente raro negli uccelli," spiega il professor Spencer. "Sono stato davvero fortunato a vederlo."

Le fotografie e le riprese ottenute sono tra le migliori che abbiamo di qualsiasi specie ginandromorfa, secondo i ricercatori; come possiamo vedere nel video in cima alla notizia, l'uccello presenta un piumaggio blu a destra, tipico degli esemplari maschi, e un piumaggio verde a sinistra, tipico delle femmine. Entrambi i colori sono vividi, rendendo la separazione ancora più evidente e affascinante.

Non a caso, fin dai tempi antichi gli uccelli variopinti hanno una grande importanza nella storia dell'uomo.

Spesso gli animali con questa variazione genetica possiedono entrambi i sessi separatamente (un fenomeno già osservato nelle farfalle e nei crostacei, ma anche nelle lucertole) e il professor Spencer spiega che ciò avviene "a causa di un errore durante la divisione cellulare nella femmina per produrre un uovo, seguito da una doppia fertilizzazione maschile."

Ad ogni modo i ricercatori non hanno notato nient'altro di insolito e l'uccellino sembrava in perfetta salute, ma ancora non sappiamo se quest'esemplare sia fertile o meno. A proposito di colorazioni strane, conoscevate questa rara aragosta calico?