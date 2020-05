Ecco il rarissimo video dell'ultima tigre della Tasmania del pianeta, risale al 1935

Il National Film and Sound Archive of Australia (NFSA) ha rilasciato da pochissimo il video dell'ultima tigre della Tasmania sul nostro pianeta. Il filmato (che potrete trovare in calce alla notizia) è stato girato nel 1935 per un diario di viaggio chiamato "Tasmania The Wonderland", pochi mesi prima dell'animale allo zoo di Hobart, in Tasmania.

L'animale era chiamato anche "tilacino" (Thylacinus cynocephalus Harris, 1808) viveva in Australia, Tasmania e Nuova Guinea; erano grandi marsupiali carnivori che sembravano un incrocio tra un lupo, una volpe e un grosso gatto. Il tilacino era un super-predatore, cioè si trovava all'apice della catena alimentare: cacciava canguri e altri marsupiali, roditori e piccoli uccelli.

Un tempo vivevano in tutta l'Australia continentale, ma si estinsero sulla terraferma circa 2000 anni fa, forse a causa della competizione con i dingo e della pressione di caccia da parte dell'uomo. L'animale rimase quindi confinato nell'isola della Tasmania, dove la popolazione rimanente diminuì a causa dell'introduzione di cani e della caccia da parte degli umani.

Benjamin fu l'ultimo tilacino conosciuto in cattività e quelle del video sono le ultime immagini in movimento confermate della specie. Si ritiene che la sua morte il 7 settembre 1936 abbia segnato l'estinzione definitiva della sua specie. "La scarsità delle riprese rende davvero prezioso ogni secondo dell'immagine in movimento", afferma Simon Smith, curatore della NFSA in un comunicato stampa. "Siamo molto entusiasti di rendere questo filmato appena digitalizzato disponibile a tutti online."