Questo rarissimo video è l'unico in cui appare Anne Frank!

"Il diario di una giovane ragazza" di Anne Frank è senza ombra di dubbio uno dei documenti più importanti della storia dell’essere umano, in quanto fotografa uno dei periodi più bui degli ultimi secoli: l’Olocausto. La giovane autrice racconta i due anni di vita in clandestinità della famiglia Frank, originaria dei Paesi Bassi.

Fino a poco tempo, le immagini statiche di Anne Frank, morta all'età di 16 anni nel campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania, sono state l'unico promemoria visivo di com'era la vita di Anne. Dieci anni fa, però, il canale YouTube intitolato Anne Frank House, ci ha donato una grande possibilità: prendere visione dell’unico video in cui viene mostrata la ragazza.

Il filmato in bianco e nero di 20 secondi del 1941, mostrante Anne quando aveva solo 13 anni, è stato girato il giorno del matrimonio di un vicino di casa della famiglia Frank, ad Amsterdam. Anne nacque a Francoforte, in Germania, ma Otto Frank, il padre, decise di abbandonare la nazione, in vista della salita al potere di Hitler e del partito nazionalsocialista. Il signor Frank sarà l’unico sopravvivere dopo la permanenza in lager.

Dopo la pubblicazione e la successiva popolarità del diario di Anna Frank, scoperto nell'appartamento segreto dagli amici di famiglia, dopo che furono catturati dalla Gestapo, la coppia di sposi riconobbe Anne nella loro clip e cercarono suo padre, Otto, morto nel 1980. Una versione delle rare immagini cinematografiche è stata data a Otto dagli stessi coniugi negli anni '50.

I media sono un qualcosa di straordinario, perciò non possiamo non citare il software Anne Frank House VR, grazie al quale, tramite un visore, è possibile camminare nella casa della bambina dal proprio divano.