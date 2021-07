Un rarissimo "vulcano di fango" ha creato un incendio colossale nel Mar Caspio

Domenica 4 luglio, intorno alle 21:30, un rarissimo "vulcano di fango" nel Mar Caspio ha preso fuoco dopo una massiccia esplosione. L'esplosione è avvenuta a 10 chilometri dal giacimento di gas di Umid, che si trova a 75 chilometri al largo della costa della capitale dell'Azerbaigian, Baku.

Inizialmente le autorità del paese credevano fosse colpa di un incidente in una delle molteplici piattaforme petrolifere e di gas della zona, ma le voci si sono subito placate in seguito all'indagine della compagnia petrolifera statale SOCAR. La causa, infatti, è stata successivamente attribuita da un vulcano di fango (e fortunatamente nessuna piattaforma petrolifera è stata danneggiata).

Questi vulcani - così come suggerisce il nome - non eruttano lava, ma una poltiglia surriscaldata di acqua e fango. Non solo: contengono anche alte concentrazioni di gas naturali che si accumulano al loro interno e che possono essere accese da scintille create da rocce e massi in rapido movimento sotto la superficie durante le eruzioni. É proprio questa la causa dell'incendio del Mar Caspio.

"I vulcani di fango in Azerbaigian sono tra i più grandi e violenti al mondo", ha dichiarato su Twitter Mark Tingay, geofisico ed esperto di vulcani di fango presso l'Università di Adelaide in Australia. "Avvengono diverse grandi eruzioni di vulcani di fango ogni anno, e molte di esse possono causare grandi incendi". Potrete osservare il colossale incendio attraverso questo video.

Sono stati trovati circa 1.000 vulcani di fango sulla Terra e in Azerbaigian ce ne sono 400. Per questo motivo, insieme alla massiccia presenza di riserve di petrolio e gas, è stata chiamata "Terra del fuoco". Anche Marte, sulla sua superficie, potrebbe ospitare numerosi vulcani simili.