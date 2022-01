Il rarissmo diamante nero 'The Enigma' è all'asta e potete comprarlo in Bitcoin

La casa d'aste internazionale Sotheby's è famosa per accettare pagamenti in criptovaluta, tanto da essere stata al centro della complessa vicenda di ConstitutionDAO, un DAO che voleva comprare una copia originale della Costituzione americana in Ethereum. Oggi, Sotheby è tornata sotto i riflettori per l'asta di "The Enigma".

Che cos'è "The Enigma"? Semplice: si tratta di un rarissimo diamante nero da 555.55 carati, che Sotheby's metterà all'asta nelle prossime settimane. L'asta di "The Enigma" è una grande notizia per il mercato crypto, poiché Sotheby's accetterà pagamenti in criptovaluta per il prezioso.

La casa d'aste ha infatti confermato che "The Enigma" potrà essere pagato in Bitcoin, Ethereum e USDC, uno stablecoin basato sul Dollaro americano. Ovviamente, sarà possibile partecipare all'asta anche con valute non-crypto. L'annuncio di Sotheby's è estremamente interessante per diversi motivi: la casa d'aste è una delle più antiche al mondo, con più di duecento anni di storia alle spalle, e il fatto che accetti i pagamenti in criptovalute è al contempo un salto nella modernità per le aste e un'espressione di fiducia nel mercato crypto.

Inoltre, come fa notare Coindesk, Sotheby's sta cercando di aprirsi ai "nuovi ricchi" delle criptovalute, identificando una nuova fascia demografica per le sue aste, composta perlopiù da persone giovani diventate ricche grazie all'esplosione di Bitcoin e altre valute digitali.

Sotheby's, comunque, ha scelto di accettare i pagamenti in criptovalute per "The Enigma" dopo un'altra asta in crypto andata a buon fine: si tratta dell'asta dello scorso luglio del diamante "The Key 10138", un diamante da 101.38 carati venduto ad Hong Kong per ben 12.3 milioni di dollari in criptovalute.

Nikita Binani, specialista in gioielleria e pietre preziose di Sotheby, ha spiegato che "La vendita di "The Enigma" è una continuazione dei nostri sforzi per guidare il mercato, vista la forte comunità di detentori di criptovalute alle nostre aste. Spero che saremo capaci di attrarli verso questo diamante". Intanto, anche Walmart punta al salto nel mercato crypto, stando ad alcuni recenti brevetti dell'azienda.