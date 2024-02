Questo raro alligatore aveva dentro il suo stomaco un numero enorme di monete

Negli Stati Uniti, al Henry Doorly Zoo and Aquarium di Omaha, Nebraska, si è svolto un salvataggio fuori dall'ordinario che ha visto protagonista Thibodaux, un raro esemplare di alligatore leucistico, noto per la sua insolita pelle bianca traslucida e occhi di un azzurro profondo.

A 36 anni, Thibodaux non è solo un abitante iconico dello zoo, ma anche un testimone silenzioso delle strane abitudini dei visitatori che, per superstizione o distrazione, hanno lanciato monete nel suo recinto. Queste ultime, raccolte dal fondo dell'acqua tra una pulizia e l'altra, sono finite direttamente nello stomaco dell'alligatore, sommandosi fino a raggiungere il sorprendente totale di 70 (sapete che c'è stato un uomo che ne ha sconfitto uno a mani nude?).

La scoperta delle monete ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza per evitare che potessero causare problemi più gravi all'alligatore. Grazie all'azione tempestiva del team veterinario dello zoo, guidato dall'associata Christina Ploog, Thibodaux è stato sottoposto ad anestesia e intubazione per garantire la sicurezza durante l'operazione, che ha visto l'uso di strumentazioni specifiche, tra cui una telecamera per guidare l'estrazione dei soldi.

Fortunatamente, l'alligatore si è ripreso completamente dall'intervento, tornando al suo habitat e dimostrando ancora una volta la resilienza di questi straordinari rettili. Tuttavia, questo episodio solleva un importante monito sulla responsabilità e il rispetto che i visitatori devono avere nei confronti degli animali e degli ambienti che li ospitano.

Nel frattempo, le routine di pulizia dello zoo continuano ad assicurare che tali incidenti siano ridotti al minimo. A proposito, ecco a voi l'alligatore più grande che sia mai stato trovato.