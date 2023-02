Un raro attacco di uno squalo bianco ha decapitato un sommozzatore in Messico

Nonostante ogni anno vengano registrati più morsi da parte dei newyorkesi che dagli squali, questi drammatici eventi accadono (purtroppo) lo stesso. Un grande squalo bianco, infatti, ha recentemente decapitato un pescatore messicano mentre l'uomo stava cercando dei crostacei. L'evento ha fatto notizia a causa della natura insolita dell'attacco.

La vittima è Manuel Nieblas López, che aveva circa 50 anni, ed è stato attaccato il 5 gennaio nella baia di Tobari lungo il Golfo della California al largo del Messico. Il cacciatore di crostacei si trovava a una profondità di 11 metri e stava respirando grazie a una serie di tubi collegati alla barca che si trovava in superfice con altri due uomini.

Durante l'attacco, il pesce lungo 5,8 metri ha decapitato il sommozzatore, così come hanno affermato i pescatori che si trovavano in superfice. Gli squali raramente mordono le persone, ma quando lo fanno in genere afferrano le gambe o il busto dopo aver scambiato la persona per una preda, come una foca, e rilasciano la vittima dopo aver realizzato l'errore.

È estremamente raro, infatti, che una creatura simile attacchi in questo modo un essere umano, secondo gli esperti (e alcuni di essi non hanno mai visto casi simili). "Per quanto rari possano essere i morsi di squalo sugli umani, la decapitazione è ancora più rara", ha aggiunto Chris Lowe, direttore dello Shark Lab della California State University, Long Beach.

L'odore dei molluschi concentrato intorno al subacqueo "potrebbe aver attirato lo squalo nell'area", continua Lowe. "Ogni volta che qualcuno sta pescando, che si tratti di pesci o invertebrati come capesante o aragoste, gli squali sono attratti dagli odori nell'acqua e dalle vibrazioni degli animali in difficoltà."

La posizione di López sul fondo del mare potrebbe spiegare perché lo squalo abbia attaccato la testa e le spalle. "Era la parte più accessibile dell'anatomia della persona", dichiara Gavin Naylor, un biologo marino dell'Università della Florida che gestisce l'International Shark Attack Files. "Quindi lo squalo non avrebbe potuto avvicinarsi alla vittima da sotto e avvicinarsi di lato."

Purtroppo eventi del genere possono capitare, soprattutto quando si ci trova in habitat che non ci appartengono.