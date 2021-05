Ecco a voi il raro avvistamento della falena più pesante della Terra

L'Endoxyla cinereus, chiamata anche falena gigante dei boschi, nonostante le sue dimensioni è una delle creature più difficili da individuare. Con l'incredibile peso di 30 grammi, l'insetto è la falena più pesante sulla Terra. Recentemente la creatura ha fatto un'apparizione davvero inaspettata in un cantiere in Australia.

Così come riporta il The Guardian, gli operai hanno avvistato l'esemplare mentre costruivano nuove aule per la scuola statale di Mount Cotton nel Queensland. La proprietà - perché ricordiamo che ci troviamo in Australia - è adiacente a una foresta pluviale che ospita diversi animali selvaggi (come koala e serpenti).

I costruttori hanno paragonato le dimensioni della falena a quelle di un topo. Per farvi capire le loro dimensioni (se l'immagine in calce alla notizia non fosse abbastanza) gli esemplari femmine delle falene giganti dei boschi possono crescere fino a 15 centimetri di lunghezza, con un'apertura alare che si estende per 25 centimetri di diametro.

Queste creature vivono solamente pochi giorni e il loro peso rende difficoltoso il volo, per questo motivo molto spesso le femmine si arrampicano sugli alberi e aspettano che i maschi, grandi la metà della loro taglia, vadano da loro. Dopo aver deposto più di 20.000 uova, gli esemplari femmine muoiono ed è proprio a causa della brevità della loro vita che gli avvistamenti sono così rari.

