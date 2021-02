Questo raro cactus fiorisce una volta all'anno per 12 ore: non perdetevi lo spettacolo

Presso il Cambridge University Botanical Garden (CUBG), sta per fiorire un raro cactus amazzonico, il Selenicereus wittii, per la prima volta nel Regno Unito. L'atteso evento - che troverete nel video allegato alla notizia - è previsto per questo fine settimana.

"Sono così entusiasta di vedere e condividere questa fioritura così insolita. È molto raro avere questa pianta nella nostra collezione e crediamo che questa sia la prima volta che il cactus fiorisca nel Regno Unito", ha affermato Alex Summers, supervisore della Glasshouse presso il CUBG in un comunicato stampa.

Il vegetale - chiamato anche Moonflower - è originario della foresta pluviale amazzonica, dove si trova comunemente avvolto intorno ai tronchi degli alberi. L'esemplare è arrivato nel 2015 dopo essere stato acquistato dal giardino botanico di Bonn, in Germania. Attualmente, secondo quanto affermato dalle autorità competenti, la lunghezza attuale della pianta è di 19 centimetri.

Gli esperti aspettano che la pianta raggiunga i 20 centimetri, il momento in cui dovrebbe iniziare la fioritura vera e propria. Potrebbe anche succedere il giorno di San Valentino. Cosa succederà alla fioritura? Si aprirà un fiore bianco che raggiungerà circa i 27 centimetri di lunghezza, durando solo 12 ore, ed emanerà un profumo inebriante e dolce.

Esistono fiori ben più rari (altri giganteschi), come quello che sboccia una volta ogni 10 anni ed emana un olezzo davvero terribile.