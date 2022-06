Questo raro disturbo psichiatrico potrebbe trasformarti in un assassino

Partendo da un episodio realmente accaduto, andiamo a scoprire un rarissimo disturbo psichiatrico a causa del quale i propri cari vengono visti come "impostori" ed estranei. Ecco la Sindrome di Capgras.

Un ragazzo di 28 anni senza precedenti di malattie psichiatriche familiari, è stato condotto in un ospedale psichiatrico a causa di un tentato omicidio contro il suo vicino di casa. Il paziente era convinto che i suoi genitori fossero stati uccisi tempo prima, e che degli impostori li stessero sostituendo, pertanto l'uomo desiderava ucciderli.

In realtà l'uomo aveva una rara malattia psichiatrica chiamata sindrome di Capgras. Si tratta di un disturbo evidenziato in sole 250 persone. Di queste, la maggior parte aveva precedente diagnosi di schizofrenia, demenza o qualche altra condizione neuropsichiatrica. Ciò che sorprende però, è che coloro non affetti da altre patologie (come il ragazzo in questione) facessero uso massiccio ed eccessivo di cannabis (che a quanto pare non porta solo benefici).

Nei pazienti con sindrome di Capgras, l’omicidio rappresenta uno dei sintomi più correlati, poiché nella loro mente una persona a loro casa è come se fosse stata rapita e duplicata da un impostore e l’unico modo per mettere fine a tutto questo sembrerebbe essere proprio questo estremo gesto. Si tratta quindi, di una condizione molto angosciante.

Alcuni studi tuttavia, dimostrano come si possa “guarire”. Attraverso una combinazione di farmaci antipsicotici e stabilizzanti dell’umore, i sintomi dei pazienti sono spariti. Ciò nonostante, i ricercatori auspicano a nuove ricerche atte a far luce su questa rara e misteriosa condizione.

Ecco invece un disturbo più comune, e fortunatamente con meno ripercussioni!