L'ippopotamo pigmeo fa tenerezza: la straordinaria nascita di un cucciolo in cattività

Circa due settimane fa, allo zoo di Colchester nel Regno Unito, è nato un cucciolo di ippopotamo pigmeo. Sin dal suo arrivo, la creatura - che deve ancora ricevere un nome - corre "felicemente dietro a sua mamma", mentre il padre è tenuto in un recinto separato, in linea con il comportamento dell'animale in natura.

Concepita naturalmente da una coppia di ippopotami pigmei (la madre si chiama Venere, mentre il padre Freddie), questa nascita è una grande notizia per la specie, che è classificata come "in pericolo" dalla Lista Rossa dell'IUCN. Sono rimasti solo 2.000 individui in quattro paesi dell'Africa occidentale. La principale minaccia dell'animale deriva dalla deforestazione.

Ci sono circa 350 ippopotami pigmei sotto la protezione di varie istituzioni di tutto il mondo. Con un peso di 6 chilogrammi, adesso la specie vanta un nuovo esemplare. Una volta adulto, l'animale avrà un decimo delle dimensioni del suo lontano cugino, l'ippopotamo. Gli adulti di questa specie, infatti, arrivano a 260 chilogrammi, mentre l'ippopotamo normale può raggiungere un peso di 3500-4500 chilogrammi.

Gli ippopotami pigmei, inoltre, sono anche leggermente meno predisposti all'acqua, con meno adattamenti: i loro occhi non sono sopra la testa, i piedi sono meno palmati e le gambe sono più lunghe. Lo zoo di Colchester, tuttavia, ha intenzione di portare la sua nuova aggiunta nella zona della piscina quando sarà abbastanza cresciuta.

Questo non è l'unico grande evento di "nascita" visto recentemente: il Porfell Wildlife Park and Sanctuary ha visto la nascita di due cuccioli appartenenti alle più piccole specie di gatti del mondo, mentre nello zoo di Hong Kong dopo 10 anni di tentativi due panda si sono finalmente accoppiati, proprio durante il lockdown.