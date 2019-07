Un raro evento astronomico ha permesso agli astronomi di studiare Europa, la luna di Giove

Europa è uno dei più grandi satelliti di Giove, nonché uno dei luoghi più probabili per trovare vita extraterrestre nel Sistema Solare. Recentemente la luna gioviana è stata protagonista di un raro evento astronomico, chiamato occultazione stellare.

Oltre ad essere rari, questi eventi sono estremamente preziosi per gli astronomi. Proprio come quando i pianeti transitano di fronte alla loro stella, le occultazioni stellari consentono delle precise misurazioni del corpo celeste in primo piano (dimensioni, forma, posizione e molto altro).

Grazie alla missione Gaia, che ha il compito di creare una mappa 3D della Via Lattea, gli astronomi sono riusciti a prevedere l'evento in tempo, preparandosi di conseguenza. "Questo ci ha dato una meravigliosa opportunità di esplorare Europa, poiché la tecnica offre un'accuratezza paragonabile a quella delle immagini ottenute dalle sonde spaziali" ha dichiarato Bruno Morgado, a capo del team, in un comunicato stampa dell'ESA.

L’occultazione è avvenuta il 31 marzo 2017. Otto osservatori sulla Terra hanno tentato di assistere all'evento, ma solo tre di questi (situati in Brasile e Cile) sono stati in grado di acquisire i dati, a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Grazie all'evento, gli astronomi hanno scoperto che la luna di Giove non è sferica ma ellissoidale. Inoltre, sono riusciti a determinare il raggio del satellite (grande circa 1561.2 chilometri) con una precisione maggiore.

I dati ottenuti saranno molto utili nel prossimo decennio quando, grazie alle missione JUICE dell'ESA e Europa Clipper della NASA, arriverà il momento di pianificare le missioni per mandare delle sonde sul satellite di Giove.

"Questo tipo di osservazioni sono estremamente entusiasmanti. JUICE raggiungerà Giove nel 2029; avere la migliore conoscenza possibile delle posizioni delle lune del sistema ci aiuterà a prepararci alla navigazione e all'analisi dei dati futuri" spiega Olivier Witasse, scienziato del progetto JUICE dell'ESA.