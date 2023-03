Raro evento cosmico vedrà 5 pianeti allinearsi nel cielo, ecco come osservare

Preparatevi osservatori del cielo perché dal 25 al 30 marzo Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte si allineeranno. Per individuare questi meravigliosi corpi celesti in fila serviranno sostanzialmente quattro elementi: un buon telescopio, il giusto tempismo, i cieli bui e una visione limpida dell'orizzonte (quindi un cielo non nuvoloso).

Fortunatamente per coloro che non hanno a disposizione uno strumento per l'osservazione dello spazio, alcuni di questi mondi potranno essere anche visibili a occhio nudo. Venere sarà ovviamente il più facile da individuare perché è il terzo oggetto più luminoso nella volta celeste sopra la nostra testa, dopo il Sole e la Luna.

Più difficili, invece, saranno Urano e Mercurio. In generale, Giove e Marte dovrebbero anche essere visibili ad occhio nudo, ma probabilmente si avrà bisogno di un binocolo, o anche di un telescopio, per vedere i restanti corpi celesti e l'allineamento. Per identificare i mondi, comunque, potrete anche scaricare un app per smartphone capace di indicarvi gli oggetti luminosi sopra la vostra testa.

Poco dopo il tramonto, dove il Sole è appena andato via, potrete osservare Giove e Mercurio che appariranno fianco a fianco. Questo inaspettato duo sarà visibile solo per meno di un'ora dopo il tramonto. Venere potrà essere osservato un po' più sopra rispetto al gigante gassoso, mentre da tutt'altra parte c'è Marte, che apparirà in alto nel cielo di sud-ovest, sopra la luna crescente e leggermente a sinistra dal 25 al 27 marzo e poi sotto la Luna dal 28 marzo.