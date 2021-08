Raro evento naturale si verifica in Alaska: tre vulcani eruttano allo stesso tempo

Nella catena delle isole Aleutine dell'Alaska tre vulcani hanno eruttato allo stesso tempo... mentre altri due sono in procinto di farlo. Qualcosa che sicuramente non si vede tutti i giorni, poiché l'ultimo evento simile risale a sette anni fa. Fortunatamente per tutti, l'attività vulcanica non sta causando disagi di alcun tipo alla popolazione.

Il vulcano Great Sitkin, il Monte Pavlof e il vulcano Semisopochnoi hanno eruttato - quasi - in contemporanea, ma attualmente la loro attività è relativamente insignificante con una minima quantità di cenere. Una tale attività vulcanica simultanea nelle Aleutine è ovviamente rara, ma non è del tutto inaudita.

Ci spieghiamo meglio: quella delle Aleutine è una catena di vulcani sparsi lungo il confine di subduzione tra due placche tettoniche e qui, infatti, la placca del Pacifico spinge sotto la placca nordamericana. Quando i vulcani eruttano, anche gli altri vulcani nelle immediate vicinanze possono essere risvegliati, anche se non è sempre chiaro il motivo.

Nel 1996, ad esempio, l'attività vulcanica e sismica si è diffusa su 870 chilometri nella zona... e gli esperti non hanno mai capito il movente. Anche l'evento di oggi rimane relativamente sconosciuto e tra i due vulcani più esterni della zona ci sono in mezzo ben 290 chilometri.

Lo scorso anno, dei ricercatori hanno scoperto che questa catena potrebbe far parte di un supervulcano ancora più grande. Non abbiate paura, l'evento è molto interessante solo dal punto di vista scientifico, e sicuramente gli esperti non si faranno sfuggire l'occasione per studiare un evento così interessante.

A proposito: recentemente l'eruzione di un vulcano ha fatto emergere una nuova isola, mentre secondo un nuovo studio il Mauna Loa, il vulcano più grande del mondo, sta per risvegliarsi.