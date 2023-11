Un raro fenomeno climatico ha aiutato l'Ucraina ad abbattere una nave russa

Nel mese di aprile 2022, la nave da guerra russa Moskva è stata affondata inaspettatamente dalle forze ucraine nel Mar Nero. Questo avvenimento ha sorpreso non solo i russi, ma anche molti osservatori internazionali. Inizialmente, si pensava che le forze ucraine fossero state informate della posizione della nave, ma non è (forse) così.

Secondo lo studio condotto da due esperti di radar dell'Agenzia Svedese per la Ricerca sulla Difesa e un meteorologo dell'Istituto Meteorologico e Idrologico Svedese, le forze ucraine sono riuscite a individuare e colpire il Moskva grazie a un'inversione termica che si è verificata in quel momento. Durante questo evento unico, la situazione abituale si è invertita, con l'aria più fredda a quote inferiori e quella più calda sopra.

Questo ha permesso al segnale radar ucraino di riflettersi sull'atmosfera, estendendosi molto più lontano di quanto sarebbe normalmente possibile. Prima di lanciare un missile anti-nave, un bersaglio deve essere rilevato e posizionato, ad esempio da un sistema radar di accompagnamento. Tuttavia, quando i missili hanno colpito il Moskva, la nave era ben oltre l'orizzonte radar normale di qualsiasi sistema basato a terra, rendendo la nave non rilevabile in circostanze normali.

La capacità degli ucraini di colpire la nave è stata quindi un mistero, che ha portato alcuni a suggerire che un aereo statunitense avesse informato loro della sua posizione, una voce che è stata poi smentita. Interessantemente, come notato dai ricercatori, un'alternativa spiegazione è stata offerta dal giornale Ukrainska Pravda nel dicembre 2022. Secondo una serie di interviste condotte con il personale militare, le condizioni meteorologiche hanno permesso al sistema missilistico anti-nave ucraino R-360 Neptune, completo del suo radar di ricerca e tracciamento (noto come Mineral-U), di individuare la nave nel Mar Nero.

L'impatto che l'atmosfera può avere sul radar è stato studiato per quasi un secolo. È noto che le onde radio possono essere attenuate (indebolite o interferite) dalla pioggia e sono normalmente rifratte leggermente verso la Terra a causa delle variazioni nell'atmosfera. I modelli esistenti utilizzati per calcolare l'orizzonte del radar in condizioni atmosferiche "normali" possono quindi talvolta sottovalutare o sovrastimare la sua portata a causa delle condizioni meteorologiche prevalenti.

"In questo lavoro, abbiamo esaminato [l'affermazione di Ukrainska Pravda] calcolando la rifrattività atmosferica dai dati di ri-analisi meteorologica e applicando successivamente un modello di propagazione delle onde elettromagnetiche", scrivono gli autori. "I risultati mostrano che le condizioni atmosferiche devono essere considerate attentamente, anche durante la guerra, poiché il loro impatto sulla propagazione delle onde radar può essere notevole. Con dati di ri-analisi meteorologica sempre più dettagliati e accurati disponibili, è ora possibile eseguire analisi approfondite delle condizioni di propagazione atmosferica passate."