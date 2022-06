Questo raro libro del 1698 ci racconta della vita aliena su Saturno e Giove

Qualche tempo fa non si aveva la conoscenza che (ovviamente!) abbiamo oggi, frutto di secoli di studi e idee. Ad esempio nel 17esimo uno scienziato ha provato a descrivere gli alieni che (secondo lui) esistevano su Saturno e Giove... e un raro libro che sta per essere venduto all'asta ci racconta di queste credenze.

Il libro è stato scritto da Christiaan Huygens nel 1698, matematico, fisico e astronomo olandese (a cui è stata intitolata una missione in suo onore). "Il libro cerca di descrivere gli extraterrestri, come trascorrono il loro tempo e persino come suona la loro musica", ha dichiarato l'esperto di libri Jim Spencer, che ha trovato il tomo in un antiquariato.

Huygens era sicuramente un grande scienziato, e nel libro cerca di immaginare come potesse essere una forma di vita su un altro pianeta. "Dobbiamo dare loro una proboscide di elefante? Queste bestie possono afferrare, o lanciare qualsiasi cosa, possono prendere anche la più piccola cosa da terra", scriveva il matematico. "Che abbiano dei piedi difficilmente si può dubitare ... [a meno che] non abbiano scoperto l'arte di volare in alcuni di quei mondi."

Lo scienziato immaginava che questi gioviani e saturniani avessero grandi abilità di navigazione, grazie alla loro posizione all'interno del Sistema Solare. "[Gli alieni godono] dei piaceri derivanti dal vivere in una società: come la conversazione, gli amori, gli scherzi e le viste; amano anche la musica come noi e suonano strumenti musicali".

Insomma, Huygens descrive questi alieni come simili agli esseri umani e, oltre a provare e dare amore, anche con conflitti e guerre. Oggi sappiamo che non ci sono creature simili su Giove o Saturno, ma molto probabilmente, a milioni di anni luce da noi, esisterà qualche civiltà del genere... chissà se la troveremo mai, prima o poi.