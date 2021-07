Questo raro meteorite nasconde il segreto dell'origine della vita sulla Terra

Una recente studio condotto su un particolare meteorite, caduto nel Regno Unito agli inizi del 2021, suggerisce che la roccia spaziale risale ai tempi dell'origine del nostro Sistema Solare, circa 4,5 miliardi di anni fa.

Il meteorite di Winchcombe, chiamato così dalla città del Gloucestershire dove è stato ritrovato, è un tipo estremamente raro del genere roccioso, fa parte infatti della famiglia delle condriti carbonacee. Un particolare meteorite ricco di acqua e materia organica, che ha mantenuto la sua chimica dalla formazione del Sistema Solare.

Lo Science and Technology Facilities Council (STFC), che si è subito interessato del ritrovamento, ha fornito una sovvenzione d'urgenza per aiutare a finanziare il lavoro degli scienziati planetari in tutto il Regno Unito, consentendo anche al Museo di Storia Naturale di investire in strutture di cura all'avanguardia per preservare il meteorite e sostenere le analisi mineralogiche ed organiche in laboratori specializzati presso diverse importanti istituzioni del Regno Unito.

Il dr. Luke Daly, dell'Università di Glasgow, ha dichiarato: "Essere in grado di indagare su Winchcombe è un sogno che si avvera. Molti di noi hanno trascorso l'intera carriera studiando questo tipo di meteorite raro. Siamo anche coinvolti nelle missioni Hayabusa2 di JAXA e OSIRIS-REX della NASA, che puntano a riportare sulla Terra campioni incontaminati di asteroidi carboniosi".



"Ma è stata davvero una grandissima fortuna che un meteorite di condrite carbonacea sia caduto nel Regno Unito e sia stato recuperato così rapidamente, un evento davvero speciale ed una fantastica opportunità per la comunità scientifica del Regno Unito" ha concluso il dr. Daly.

Le analisi preliminari del team hanno confermato che Winchcombe contiene una vasta gamma di materiali organici, ed aver potuto studiare il meteorite solo poche settimane dopo la caduta, prima di qualsiasi contaminazione terrestre significativa, ha dato la possibilità unica di scrutare indietro nel tempo, mostrando gli ingredienti presenti alla nascita del Sistema Solare e rivelando come si sono uniti per creare pianeti come la Terra.