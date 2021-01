Un raro minerale di Marte è stato trovato sulla Terra, in Antartide

Un minerale presente su Marte, trovato in quantità davvero esigue, è stato portato alla luce dal ghiaccio antartico. La scoperta è stata fatta dopo che gli esperti hanno scavato in profondità nelle lande ghiacciate. Il minerale è chiamato "jarosite".

Secondo la NASA, la Jarosite è stata scoperta per la prima volta su Marte nel 2004 dal rover Opportunity. Alcuni scienziati hanno teorizzato che, quando il ghiaccio ricoprì il pianeta miliardi di anni fa, la polvere contenente i minerali necessari - ferro, solfato e potassio - potrebbe essere rimasta intrappolata al suo interno.

Mentre queste condizioni avrebbero potuto fornire l'ambiente umido necessario per la trasformazione della polvere acida in jarosite, gli scienziati non hanno mai effettivamente visto polvere e ghiaccio reagire chimicamente per formare il minerale. La scoperta effettuata in Antartide, però, potrebbe essere molto importante per confermare quanto dedotto.

Dopo aver esaminato le particelle con un microscopio elettronico, il team ha dedotto che il minerale si fosse formato in sacche all'interno del ghiaccio (dopo aver recuperato una campione di ghiaccio lungo circa 1.620 metri). Questa scoperta suggerisce che la jarosite si sia formata allo stesso modo su Marte, qui sulla Terra.

"Questo è solo il primo passo per collegare il profondo ghiaccio antartico con l'ambiente marziano", ha dichiarato infine Giovanni Baccolo, l'autore principale dello studio.