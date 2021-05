Ecco a voi il raro Orso 'Grolare', ibrido tra l'orso polare e il grizzly

Esistono tanti ibridi tra gli animali, come ad esempio il "ligre", misto tra ligre e leone, e il narluga, un ibrido tra un beluga e un narvalo. Oggi farete la conoscenza dell'orso glorare, che nonostante il nome "buffo" è un ibrido tra l'orso polare e il grizzly.

Si tratta di un incrocio naturale, ma guidato dal cambiamento climatico: gli orsi polari affamati si spostano sempre più a sud, mentre il caldo spinge gli orsi grizzly a nord. Il più delle volte questi due animali entrano in contatto durante la caccia, ad esempio nei siti di carcasse di balene, e interagiscono in quelli che gli scienziati definiscono come "accoppiamenti opportunistici".

Secondo gli esperti l'orso glorare è destinato a vedersi sempre più spesso sulla Terra. L'ibrido, visto per la prima volta in natura nel 2006, può essere identificato dal loro mantello bianco sporco e dal muso allungato. La creatura è "più resistente ai cambiamenti climatici e più adatto alle temperature più calde", afferma Larisa DeSantis, professoressa associata di scienze biologiche dell'Università Vanderbilt. "Conosciamo gli orsi glorari da un po' di tempo e potrebbero essere più comuni con il riscaldamento artico in corso".

Poiché i due animali si sono separati solo da circa 500.000 a 600.000 anni fa, inoltre, la loro prole può riprodursi (cosa spesso impossibile negli ibridi). Di solito gli ibridi non sono più adatti al loro ambiente rispetto ai loro genitori, ma c'è una possibilità che queste creature possano essere in grado di nutrirsi con una più ampia gamma di fonti di cibo. Va anche notato che le specie ibride possono avere migliori possibilità di sopravvivenza rispetto ai loro predecessori in situazioni in cui l'ecosistema "devia da quello che era una volta".

Insomma, queste creature potrebbero presto colonizzare il nostro pianeta a causa dei cambiamenti climatici.