Questo raro pappagallo si è salvato dall'estinzione grazie all'incesto

Il cacapò (Strigops habroptila) è un pappagallo che non può volare - a causa delle sue dimensioni che lo rendono il pappagallo più pesante del mondo - ed è uno degli uccelli più a rischio al mondo. Nel 1995 erano rimasti solo 51 esemplari di questa specie, e 50 di questi erano isolati sulla minuscola isola di Stewart, in Nuova Zelanda.

Grazie agli sforzi di conservazione oggi la specie conta 200 esemplari, anche se rimane in grave pericolo. Una recente collaborazione condotta da ricercatori della Nuova Zelanda e della Svezia, ha scoperto che le creature sono riuscite a prosperare grazie all'accoppiamento consanguineo, ovvero tra membri imparentati tra loro.

Generalmente, secondo un'idea comune, la consanguineità tra animali potrebbe portare a gravi mutazioni. Tuttavia, secondo quanto scoperto, i cacapò hanno perso un numero di mutazioni potenzialmente dannose invece di accumularle. "Anche se il cacapò è una delle specie di uccelli più consanguinee e minacciate al mondo, ha molte meno mutazioni dannose del previsto", ha affermato il dott. Nicolas Dussex, ricercatore presso il Centro di paleogenetica e l'Università di Stoccolma.

Per circa 10.000 anni la creatura è rimasta isolata sull'isola. Qui "le mutazioni dannose sono state rimosse dalla selezione naturale in un processo chiamato 'eliminazione' e la consanguineità potrebbe averlo facilitato questa selezione", continua Dussex. Per scoprire quanto affermato, gli esperti hanno condotto l'analisi di 49 genomi dell'uccello: 35 prelevati dagli uccelli viventi dell'isola di Stewart e 14 dalla popolazione presente sul continente (e dichiarata funzionalmente estinta).

L'unico maschio sopravvissuto della terraferma, scoprono gli esperti, ha mutazioni più dannose degli uccelli presenti sull'isola di Stewart. Nonostante ciò, potrebbe comunque essere il miglior candidato possibile perché è geneticamente distinto dagli altri esemplari. Si tratta di un "risultato incoraggiante in quanto un gran numero di difetti genetici è andato perduto nel tempo e che un'elevata consanguineità da sola potrebbe non significare necessariamente che la specie sia destinata all'estinzione", afferma infine l'esperto.

Altre curiosità sui pappagalli: secondo uno studio sono degli ottimi giocatori d'azzardo, mentre un altro cerca di capire perché siano capaci di parlare.