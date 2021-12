Cos'è questa strana creatura ritrovata sulle coste di San Diego?

Un surfista di San Diego è stato recentemente protagonista, suo malgrado, di uno strano ritrovamento; mentre percorreva la riva, ha notato la carcassa di un pesce dall'aspetto macabro, di quasi 30 cm, che lo ha spinto subito ad allertare i bagnini, che a loro volta hanno informato gli scienziati del luogo.

David Huff, sergente per la sicurezza marittima della città di Encinitas, ha affermato che di fronte ad una tale creatura, un pesce globulare nero corvino con denti affilati come rasoi, pelle spinosa ed uno strano stelo che sporge dalla sua testa, i bagnini dello Swami's Beac, in California, hanno subito capito di avere trovato qualcosa di unico.

Ben Frable, responsabile della raccolta dei vertebrati marini presso la Scripps Institution of Oceanography dell'UC San Diego, ha poi rivelato che quello che era emerso dalle profondità marine era un pesce palla del Pacifico, una specie estremamente rara di rana pescatrice che vive in acque molto buie e profonde.

La rarità della creatura ha indotto il dott. Frable a preservarla per l'archivio dell'istituto, dove è stata da subito inviata per gli esami di rito, in modo che i ricercatori di tutto il mondo possano studiarla negli anni a venire.

D'altronde solo 31 esemplari sono stati raccolti in tutto il Mondo, e non è mai stato osservato direttamente in natura. Si sa infatti ancora molto poco di questa rarissima specie che vive ad una profondità tra i 400 ed i 1000 metri. Gli scienziati sono letteralmente all'oscuro, non conoscendo esattamente cosa mangia, come si riproduce o cosa potrebbe guidare gli spostamenti.

"Sono delle creature estremamente affascinanti", ha affermato Frable, "Sono molto più grandi e robuste delle altre specie di rana pescatrice, hanno tutte queste appendici accessorie che escono fuori ed ognuna di esse ha delle strane punte argentate brillanti che si illuminano. Hanno poi dei denti affilati inclinati verso l'interno della loro bocca, assicurando che ciò che entra non possa più uscire. Per alcuni potrebbe davvero essere roba da incubi".

Questi strani ritrovamenti non sono però una novità, infatti sono tante le creature che vengono trovate ogni anno: come questa strana e bizzarra creatura ritrovata in spiaggia, o come questo pesce alieno proveniente dagli abissi, rinvenuto anch'esso in California.





(immagini e video del ritrovamento sono presenti nel link della fonte NBC)