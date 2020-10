Trovato un raro serpente bicefalo con le teste completamente sviluppate

E’ stato trovato, in natura, un raro serpente con due teste. Le due teste dell’animale erano perfettamente sviluppate e agivano in maniera indipendente l’una dall’altra e, spesso, intralciandosi a vicenda.

Questo simpatico serpente (appartenente alla specie Coluber constrictor priapus) ha due teste ed è stato trovato in una dimora privata in Florida. A rendere noti i dettagli della scoperta sono stati gli esperti della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Il piccolo serpente si trova ora in cattività perché, in natura, difficilmente riuscirebbe a sopravvivere. Le due teste, infatti, sono completamente vive e indipendenti l’una dall’altra. Spesso, se non il più delle volte, esse si trovano a fare scelte diametralmente opposte e, visto che hanno un corpo solo che condividono, la sopravvivenza in natura risulta molto difficile.

Essendo le due teste autonome l’una dall’altra, le decisioni che prendono sono diverse e questo può diventare un problema non tanto quando il serpente cammina per spostarsi da un punto all’altro, quanto invece quando deve cacciare o deve nascondersi da un predatore. Ecco quindi che avere questo tipo di malformazione congenita compromette drasticamente le possibilità di sopravvivenza dell’animale che, per questo motivo, deve vivere all’interno di una struttura sicura ed in cattività. La condizione dell’animale è ben studiata e prende il nome di Policefalia.

In questo caso, avendo il serpente due teste, l’animale si definisce bicefalo e questa condizione avviene perché vi è una mancata separazione di gemelli omozigoti. Questa situazione è molto comune nei rettili per vari motivi tra cui il fatto che queste creature hanno una prole molto numerosa e, quindi, è più facile che possa avvenire questa malformazione. A tutto ciò si somma il fatto che le uova dei serpenti si trovano alla mercé delle condizioni ambientali e fattori come la temperatura e l’umidità possono provocare delle alterazioni durante lo sviluppo del feto.

Credit immagine: FWC Fish and Wildlife Research Institute